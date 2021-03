Politica Scicli

A Scicli nasce Libertà Popolare. Si tratta di un nuovo movimento formato da un gruppo di cittadini liberi pronti a dare una svolta di cambiamento alla famosa città del Commissario Montalbano. A coordinare il nuovo movimento Libertà Popolare è Giuseppe Puglisi che fa parte del direttivo composto da Bartolomeo Alecci, Antonella Corallo, Giusy Cicero, Giuseppe Causarano. Libertà Popolare vuole che Scicli debba essere tanto altro. “Il nuovo movimento Libertà Popolare – come spiega il direttivo – serve a promuovere le peculiarità tutte del paese, la sua storia, la sua cultura, la sua economia secondo un programma che ne segua le caratteristiche e le inclinazioni naturali. I binari fondamentali all'interno delle quali Libertà Popolare si muove, sono: la difesa del territorio e dell’ambiente, la promozione dell’economia e del turismo, dell’associazionismo, dello sport, favorire l'occupazione, la sicurezza pubblica e soprattutto migliorare la qualità della vita di ciascuno di noi tutti. Libertà Popolare ha la voglia e la determinazione di poter cambiare, risolvendo i problemi - dai più semplici ai più complessi -, sostenendo e collaborando con la collettività, con onestà, con coraggio e fiducia, con semplicità e perseveranza.Libertà Popolare è un gruppo di liberi cittadini che sente forte il bisogno di dare una sterzata audace e coraggiosa alla stagnante condizione in cui la nostra amata città ad oggi si trova e punta a ridisegnare il rapporto tra i cittadini e l’amministrazione, rapporto che deve essere fondato sulla libera partecipazione, sul rispetto reciproco e sulla concertazione condivisa in piena trasparenza”.