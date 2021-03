Attualità Scuola

Le scuole di Modica diventano Eco: grazie a Eco Schools Le scuole di Modica diventano Eco: grazie a Eco Schools

Le scuole di Modica diventano “eco” grazie ad Eco Schools. “Coinvolgere i giovani d’oggi per proteggere il Pianeta domani”. E’ lo slogan scelto per celebrare i 25 anni di attività del programma Eco-Schools che ha coinvolto centinaia di migliaia di giovani nell'intraprendere azioni positive che hanno trasformato le loro vite. Dagli inizi in alcuni paesi europei, il programma si è espanso fino a produrre cambiamenti in circa 59.000 scuole in 68 paesi in tutto il mondo. Da quest’anno anche il Comune di Modica, tramite le sue scuole dell’infanzia, elementari e medie inferiori ha aderito al progetto che mira a promuovere la sostenibilità attraverso l’educazione ambientale e la gestione ecologica dell’edificio scolastico. “Abbiamo aderito a questo progetto – dichiara il Sindaco Abbate – per coinvolgere tutta la scuola in un percorso virtuoso che culminerà con la certificazione e l’assegnazione della Bandiera Verde.Le scuole che hanno aderito dovranno orientare la gestione dei propri edifici e la didattica ai principi della sostenibilità, intesa come disciplina primaria nel legame tra scuola e territorio. Vogliamo che il nobile scopo con il quale è stato concepito questo progetto un quarto di secolo fa, possa diventare anche quello di tutti gli studenti modicani perché sono loro i cittadini del domani, coloro che avranno in mano le sorti della Città a cui siamo tanto legati”.