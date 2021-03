Economia Comune di Pozzallo

Pozzallo: sgravi su tasse e imposte alle attività commerciali Pozzallo: sgravi su tasse e imposte alle attività commerciali

Sgravi su tasse e imposte comunali alle attività commerciali. il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna: ancora una iniziativa dell’amministrazione comunale a favore delle imprese in difficoltà. Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale a guida Ammatuna a favore delle attività commerciali, duramente colpite dalla crisi legata all’evento pandemico che continua ad imperversare. Ai numerosi interventi di sostegno già completati, non ultimo l’avviso pubblico che ha consentito di erogare circa 420 mila euro come contributo per la ripresa delle attività, si aggiunge adesso lo sgravio di imposte e tasse comunali alle utenze non domestiche. La nuova iniziativa prevede un abbattimento di Imu, Tari, Cosap e Imposta sulla pubblicità a tutte le attività che sono state costrette a chiudere o che hanno subito un calo del fatturato nel 2020 a causa della pandemia in corso.Per le finalità contenute nel nuovo avviso pubblico sarà destinata la somma di 785 mila euro. “Questa Amministrazione comunale è stata sempre al fianco delle attività produttive in difficoltà – afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – lo dimostra la serie di iniziative avviate e l’ultimo avviso pubblico che concede sgravi su tasse e imposte comunali”. “Ancora una volta il metodo concertativo avviato con le associazioni di categoria – dichiara l’Assessore alle Attività Produttive Giuseppe Privitera – ci ha permesso, in tempi relativamente rapidi e con modalità celere, di raggiungere l’obiettivo prefissato di dare un aiuto al mondo produttivo in difficoltà”.