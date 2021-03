Scicli primo Comune per numero di positivi Covid: seguita da Ragusa

Attualità Asp Ragusa

Scicli primo Comune del Ragusano per numero di positivi al Covid 19. Oggi, 20 marzo, secondo i dati diffusi dall’Asp di Ragusa i positivi sono in totale 145. Ragusa è secendo con 135 contagiati al virus seguita da Acate con 73 positivi. Ma vediamo nel dettaglio la situazione dei contagiati al coronavirus in tutti i Comuni del Ragusano.145 (+6) Scicli135 (+4) Ragusa73 (+3) Acate55 (+1) Vittoria45 (-4) Santa Croce Camerina29 (-1) Ispica26 (+1) Modica26 (+4) Comiso16 Pozzallo5 (+1) Giarratana3 Monterosso2 Chiaramonte GulfiL’Asp di Ragusa oggi ha comunicato che nelle giornate di oggi, sabato 20 marzo, e domani, domenica 21 marzo, l’hub vaccinale di Ragusa, ex ospedale Civile, sarà aperto fino alle 22.00. È prevista, quindi, la possibilità di vaccinare tutti gli aventi diritto con il vaccino AstraZeneca anche senza prenotazione. È l’iniziativa messa in campo dalla Regione per accelerare ulteriormente la campagna di vaccinazione anti Covid riservata al target 70-79 anni, scuola, forze dell’ordine, ecc. Non rientrano in questi turni i soggetti, estremamente vulnerabili, in quanto interessati ad altro tipo di vaccino. In pratica, dalle ore 18.00 alle 22.00 coloro i quali non hanno ancora eseguito la prenotazione oppure fossero prenotati anche in altre date, potranno, quindi, recarsi presso il suddetto hub vaccinale e ricevere liberamente il vaccino. Sarà necessaria solo la tessera sanitaria.