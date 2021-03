WhatsApp down con Facebook e Instagram: sistemi in tilt

Tecnologie Social

WhatsApp down con Facebook e Instagram: #whatsappdown, sistemi in tilt: ecco cosa è successo. WhatsApp in tilt per un'ora e l'hashtag #whatsappdown ha scalato rapidamente le tendenze di Twitter. Il 'disastro' per gli utenti è stato completato dal guasto che ha bloccato anche Instagram. E anche l'hashtag #instagramdown è decollato su Twitter, tra i cinguettii 'disperati' di migliaia di utenti. Il problema ha riguardato diversi paesi, a giudicare dal messaggio pubblicato dal @wabetainfo: il profilo, punto di riferimento internazionale per quanto riguarda aggiornamenti e novità della app di messaggistica, ha annunciato: "Sì, WhatsApp sta avendo probemi!". Sul sito Downdetector si sono aggiunge le segnalazioni anche per problemi legati a Facebook. E su Twitter, unica piattaforma apparentemente funzionante in pieno, è comparso anche l'hashtag #Facebookdown.L'emergenza è cessata attorno alle 19.10 italiane, quando da @WABetaInfo è arrivata la 'lieta novella': "Instagram e WhatsApp dovrebbero funzionare ora. Attendete qualche minuto".