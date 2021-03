Maltempo in Sicilia: allerta gialla

Sicilia Previsioni meteo

Maltempo sututta la Sicilia con piogge che dovrebbero caratterizzare gran parte della giornata. E la Protezione civile Regionale ha emanato un bollettino di allerta gialla per rischio idrogeologico per la giornata di oggi. Ecco cosa si legge sul sito della protezione Civile della Sicilia: piogge sparse, tendenti a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie sul settore nord orientale. Le previsioni meteo annunciano in Sicilia un fine settimana con piogge e temporali sparsi e temperature in calo.