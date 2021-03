Salute e benessere Dieta

Alimentazione, occhio ai cibi processati: fanno ingrassare Alimentazione, occhio ai cibi processati: fanno ingrassare

Se non riesci a dimagrire può essere colpa dei cibi processati. Si tratta di alimenti che vanno evitati durante una dieta dimagrante in quanto favoriscono l’obesità. Occhio quindi a ciò che mangi. Lo rivela uno studio pubblicato su Public Health Nutrition. Secondo lo studio i cibi processati favoriscono l’obesità.MA QUALI SONO I CIBI PROCESSATI?I cibi processati sono tutti quegli alimenti confezionati, industriali che hanno subito un complesso processo di elaborazione prima di finire sugli scaffali dei supermercati. Per citare alcuni esempi, merendine, pietanze pronte da riscaldare, patatine e via dicendo. Più sono stati sottoposti a processi di lavorazione, maggiori sono le possibili ripercussioni negative sulla dieta e sulla salute in generale. Uno studio pubblicato di recente, su un numero speciale della rivista Public Health Nutrition, segnala addirittura che più la dieta si basa su cibi processati, maggiore è l’incidenza dell’obesità.Questi alimenti sono in genere poveri di vitamine, fibre e altri micronutrienti essenziali e apportano grandi quantità di zuccheri, sali e grassi, oltre a coloranti, conservanti e sostanze aggiunte per aumentare la palatabilità. Sebbene comodi e pratici in alcune situazioni, meglio non abusarne, a maggior ragione se si vuole perdere peso. Per dimagrire in salute oltre ad eliminare i cibi processati bisogna incrementa la propria dieta con verdure e frutta fresca. ALIMENTAZIONE: ECCO IL VERO TRUCCO PER DIMAGRIREl vero trucco per dimagrire come spiegano molti nutrizionisti è consumare alimenti con molte fibre e tanta acqua, che hanno un potere saziante maggiore e portano a mangiare di meno. Ecco perché si consigliano i cereali integrali rispetto ai raffinati, più calorici e meno sazianti, e di fare il pieno di frutta e verdura. Se a tutto ciò si aggiunge qualche altra buona abitudine, da un’attività fisica regolare fino al consumo dei pasti seduti a tavola, i benefici ci saranno.