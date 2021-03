Politica Commissione Affari Sociali della Camera

Lorefice (M5S): 7.7 milioni di euro alla provincia di Ragusa Lorefice (M5S): 7.7 milioni di euro alla provincia di Ragusa

In arrivo, per la provincia di Ragusa 7.735.958,72 di euro per interventi di messa in sicurezza, riqualificazione energetica e nuova costruzione di scuole secondarie di secondo grado. A comunicarlo la deputata del M5S Marialucia Lorefice, presidente della Commissione Affari Sociali della Camera. Si tratta di un finanziamento complessivo di 1 miliardo e 125 milioni di euro a livello nazionale, di cui alla Regione Siciliana sono stati assegnati ben 111.504.558,59 di euro e, tra questi, appunto gli oltre 7,7 al nostro territorio. Lorefice non manca di sottolineare che tali stanziamenti “si devono al prezioso operato del Governo Conte 2 e dell’allora ministra Lucia Azzolina, il cui dicastero dell’istruzione aveva introdotto nel decreto 104/2020 una misura specifica che velocizzava l’attribuzione dei fondi assegnando le risorse economiche direttamente alle Province”.Ed infine Marialucia Lorefice conclude “il futuro va progettato partendo dalla scuola, assicurando ai nostri studenti strutture sostenibili, sicure ed efficienti”. (da.di.)