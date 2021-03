Sobacha, elisir di benessere dal Giappone: cos'Ã¨

Rimedi naturali Salute e Benessere

Il Sobacha è una bevanda del Giappone nota come elisir di benessere e toccasana per la salute. Ma cos’è il sobacha? Il tè di Sobacha è una bevanda assolutamente gluten-free, ricca di proteine vegetali, fibre e antiossidanti naturali. Si tratta di un un concentrato di vitamina B e sali minerali preziosi, come magnesio, calcioe potassio. Inoltre, è un cibo tra i più alcalinizzanti ed è l’ideale per ritrovare la carica necessaria per cominciare bene la giornata. Il Soba Cha, meglio conosciuto in Italia come sobacha, è un infuso a base di grano saraceno tostato che arriva direttamente dal Giappone. Si consuma come un normale tè o una tisana, ma i suoi benefici sono molteplici. Nella cultura orientale, infatti, il Sobacha è ritenuto un ottimo alleato per il benessere generale dell’organismo, dona luminosità e morbidezza alla pelle ed è anche un antistress naturale davvero prodigioso.I BENEFICI DEL SOBACHAIl sobacha grazie al suo alto apporto di fibre, vitamine e sali minerali, sostiene il processo di dimagrimento nelle diete ipocaloriche e rigenera l’organismo. La ricca quantità di fibre contenuta in una tazza di questo infuso, accelera il senso di sazietà. Un vero e proprio elisir di salute e bellezza, ideale da bere al mattino durante la prima colazione. Consumato con regolarità, aiuta ad iniziare con lo sprint giusto ogni giornata, sostiene la concentrazione e dona energia nei momenti di maggior sforzo fisico e mentale. Tra i benefici c’è anche l’effetto stimolante nei confronti della circolazione sanguigna. I benefici di questo drink detox sono molto apprezzati per l’ effetto drenante ma anche per combattere l’acidità gastrica alle sue proprietà alcaline.IL SOBACHA: COME SI PREPARAPreparare un buon infuso è molto facile e la ricetta si può eseguire facilmente in casa con ingredienti di facile reperibilità. Ciò di cui avrete bisogno è solo:2 cucchiai di semi di grano saracenoacquaPreparazione. Tostate i semi in un padellino a fuoco basso. Nel giro di pochi minuti i chicchi di grano saraceno saranno perfettamente imbruniti e potranno essere trasferiti in una tazza da tè. Unite dell’acqua appena bollita e lasciate il tutto in infusione per almeno 5 minuti. Trascorso questo tempo, filtrate e dolcificate a piacere, meglio se con poco miele biologico. Il sobacha non contiene nè caffeiane nè teina.