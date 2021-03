Scicli zona rossa per Covid, scattano i primi 4 verbali

Cronaca Emergenza coronavirus

La Polizia municipale di Scicli, questa mattina, ha elevato quattro verbali. Tre per aver violato l'obbligo del divieto di spostarsi all'interno del Comune salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, e uno a un soggetto non risultante positivo al Covid ma sottoposto a quarantena precauzionale dall'Asp, che si allontanava dalla propria abitazione.a Scicli i positivi al Covid 19 in titale sono 127. Al momento la città del Commissario Montalbano è il primo Comune per numero di positivi in provincia di Ragusa.