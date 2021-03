Scicli e Ragusa: i 2 Comuni del Ragusano con piÃ¹ positivi

Attualità Asp Ragusa

Scicli con 127 positivi rimane ancora il primo Comune per numero di contagiati al virus Covid 19 in provincia di Ragusa. E’ quanto emerge dai dati diffusi oggi, 17 marzo, dal bollettino dell’Asp di Ragusa. Fortunatamente nelle ultime 24 ore a Scicli non sono stati registrati nuovi positivi e probabilmente è l’effetto della zona rossa, istituita da due giorni con un’ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. La Polizia municipale di Scicli, questa mattina, ha elevato quattro verbali. Tre per aver violato l'obbligo del divieto di spostarsi all'interno del Comune salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, e uno a un soggetto non risultante positivo al Covid ma sottoposto a quarantena precauzionale dall'Asp, che si allontanava dalla propria abitazione. Oltre a Scicli nel Ragusano preoccupa anche il numero dei positivi a Ragusa. Negli ultimi giorni infatti è stata registrata una nuova ondata di contagi. Ragusa con 119 positivi (13 nelle ultime 24 ore) è il secondo Comune del Ragusano per numero di contagiati al virus.Ecco i dati di tutti i Comuni in provincia di Ragusa, aggiornati oggi dal Bollettino dell’Asp di Ragusa127 Scicli119 Ragusa58 Acate55 Vittoria53 Santa Croce Camerina28 Ispica21 Modica19 Pozzallo18 Comiso4 Giarratana3 Monterosso2 Chiaramonte Gulfi