Sport Pallavolo

Avimecc Volley Modica e Abba Pineto 2-3 Avimecc Volley Modica e Abba Pineto 2-3

Una gara al cardiopalma quella tra Avimecc Volley Modica e Abba Pineto, le due formazioni dimostrano di essere squadre di alto livello e di meritare la parte alta della classifica. Una sfida che inizia con i padroni di casa decisi a dimostrare la propria superiorità tra le mura amiche, con gli ospiti che ribaltano e vanno vicini alla vittoria per due volte tra quarto set e Tie Break. Il finale, tuttavia, dice 3-2 con Pineto che porta a casa il bottino maggiore. Il primo set vede la formazione di casa piena protagonista, dopo un inizio deciso con un vantaggio iniziale di 4-1 si gioca punto a punto con Modica che prova a resistere e a recuperare ma restano sotto fino ad un 21-15 che sembra già una sentenza. Sembra una giornata in cui i padroni di casa sono in grande forma e riescono a chiudere la prima fase delle ostilità con un netto 25-18.Il secondo set inizia, proseguendo per larghi tratti, con un punto a punto che però da un’immagine di Modica molto più decisa e galvanizzata in campo. Busch e compagni sono sempre attivi e si fanno trovare pronti su ogni palla. Il set sembra avere un’inerzia ben precisa, che si concretizza sotto i colpi dei biancazzurri siciliani con il punteggio finale di 19-25, a dimostrazione di come la squadra di Bua sia ancora viva. Il terzo set vale già un punto in questa gara, la formazione ospite inizia come aveva chiuso il set precedente, vincendo. Dopo un punto a punto che la vede sempre avanti riesce ad allungare e a gestire un buon vantaggio per larghi tratti, fino al recupero di Pineto, con Morelli che guida i suoi sul 23-24, ma la formazione della Contea vuole chiuderla senza rischiare e con determinazione porta a casa un 23-25. Il quarto set sembra avere lo stesso piglio del precedente con un punto a punto che, questa volta, indispettisce Bua che non apprezza i punti regalati e i continui pareggi da parte della formazione casalinga. Dopo un iniziale 12-12 la squadra di casa decide di salire in cattedra e di spingere sull’acceleratore fino al 18-13. La gara prosegue con Chillemi e compagni che riescono a spingere fino al 24-23, ma anche in questo caso la formazione che si trova avanti di un solo punto riesce a portare a casa l’intero bottino, 25-23.Il Tie Break è una carambola di emozioni, Modica si porta avanti fino al 3-5 e continua a mantenere un vantaggio fino al 8-10. La preoccupazione principale per la formazione ospite arriva sul 11-12 con le due formazioni ormai troppo vicine e con una gara troppo altalenante per capire chi delle due porterà a casa la vittoria. Dopo un continuo ribattere colpo su colpo la formazione di casa riesce a chiudere il match con un 17-15.ABBA PINETO 3AVIMECC VOLLEY MODICA 2SET: 25-18, 19-25, 23-25, 25-23, 17-15ARBITRI: Rolla Massimo - Mattei LorenzoABBA PINETO: Held 6, Trillini 8, Catone, Cappio (L), Partenio 4, Cattaneo 15, Orazi 5, Morelli 24, Zornetta 3. ALL.: Giovanni RosichiniAVIMECC VOLLEY MODICA: Tulone 5, Raso 11, Martinez 27, Dormiente (L), Cuti, Chillemi 13, Nastasi (L), Bonsignore, Busch 21, Imbesi, Garofolo 11. ALL.: Giuseppe Bua