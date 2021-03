Ragusa, il Movimento Insieme aderisce alla Lega Salvini

Politica Lega Sicilia

"È grande la mia soddisfazione per l'adesione alla Lega del movimento "Insieme". E' quanto afferma il segretario regionale della Lega Sicilia, Nino Minardo. "Insieme è un movimento composto da uomini e donne animati da sempre da una bella passione politica e radicati nella società civile della provincia di Ragusa e al leader, Giovanni Occhipinti, - scrive Minardo - sono legato da stima e amicizia politica e personale. Con "Insieme" entrano nel progetto della Lega Sicilia il sindaco di Monterosso Salvatore Pagano, due presidenti di consiglio comunale, a Santacroce Piero Mandarà e a Comiso Salvatore Romano, molti consiglieri comunali tra cui Giorgio Mirabella a Ragusa e tante altre figure di spicco della politica iblea come Maurizio Tumino e Peppe Lo Destro. Questa convinta e benvenuta adesione alla Lega Sicilia è l'ennesima dimostrazione che stiamo facendo un buon lavoro e che il livello della nostra classe dirigente, tanto quella regionale quanto quella di ogni singola area territoriale siciliana, continua ad alzarsi.Siamo e saremo sempre a disposizione delle esigenze dei cittadini: da oggi con "Insieme" abbiamo nuove ed eccellenti competenze per lavorare ancora meglio nell'interesse della collettività ragusana".