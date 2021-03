Medico investito a Palermo: Ã¨ morto in ospedale

Cronaca Ospedale Palermo

Medico investito a Palermo: è morto in ospedale

E' morto in ospedale il medico Carlo Giovanni Faranda 69 anni. Era stato investito lo scorso 18 febbraio da un'auto in via Giacomo Cusmano. Faranda era ricoverato nel reparto di Rianimazione di Villa Sofia. Secondo quanto ricostruito dall'Infortunistica della polizia municipale, Faranda quella mattina è stato travolto mentre attraversava la strada nel tratto vicino a piazza Diodoro Siculo. Alcuni passanti, vedendo la scena, hanno chiamato il 118 chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza per portarlo al pronto soccorso. L'automobilista che lo ha investito, il 65enne G.R., si trovava al volante di una Renault Scenic e rischia ora un processo per il reato di omicidio stradale. L'auto era stata sequestrata.