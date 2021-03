Sport Pallamano

Pallamano Femminile Ragusa: nasce la squadra Under 17 Pallamano Femminile Ragusa: nasce la squadra Under 17

E’ nata la KeyJey Ragusa Under 17 femminile. Domenica scorsa, la prima uscita con le iblee che sono riuscite a vincere tutte le partite in programma alla palestra Sebastiano Parisi di via Bellarmino. La squadra femminile, che ha visto i natali nel capoluogo ibleo, ed è una novità assoluta, è guidata da coach Lillo Gelo, ex tecnico del sodalizio maschile. E non è un caso. Perché alcune pedine del roster arrivano da Agrigento, stessa terra d’origine di Gelo, per formare un gruppo unico che punta a fare bene. Tra l’altro, il fatto che sia grande la voglia di emergere di queste atlete, nonostante la giovane età, è testimoniato dal fatto che gli allenamenti si tengono periodicamente a Ragusa, con la partecipazione delle ragazze di Agrigento, e ad Agrigento, con la partecipazione delle ragazze di Ragusa.L’obiettivo è fare crescere ulteriormente questo gruppo con la segreta speranza che lo stesso possa puntare a ottenere risultati di un certo prestigio già nel corso di questa stagione.