Dieta per trigliceridi alti: cosa mangiare per abbassarli

La dieta per i trigliceridi alti prevde un’alimentazione che esclude una serie di cibi ma prima di vedere quali cerchamo di capire cosa sono i trigliceridi. I trigliceridi sono un’importante indicatore della salute cardiaca e, per questo motivo, è fondamentale mantenere i livelli ematici nel range ottimale.DIETA PER TRIGLICERIDI: LA DIETA PER ABBASSARLILa dieta per trigliceridi alti esclude alcuni cibi e bevande zuccherate. Innanzitutto è bene evitare il più possibile gli zuccheri semplici (in particolare dolci e bevande zuccherate) preferendo invece i carboidrati complessi come i cereali integrali ricchi in fibre. Consigliato poi un grande apporto di verdure, legumi e alimenti ricchi di omega 3 (che hanno dimostrato la capacità di abbassare i trigliceridi proteggendo il cuore), limitando invece i grassi soprattutto quelli di origine animale. Un aiuto può venire anche da alimenti ricchi in vitamina C (visto il suo potere antiossidante) e dall’utilizzo di alcune spezie definite “bruciagrassi” come zenzero, curcuma, cannella e peperoncino.Assolutamente da evitare poi gli alcolici le cui calorie vanno ad incrementare i livelli di trigliceridi e colesterolo. La dieta per abbassare i trigliceridi deve comprendere:Cereali integraliVerdureFrutta (limitare solo quella più dolce tipo banane, fichi e uva)LegumiPesce (meglio se azzurro)Olio di lino e altre fonti di omega 3 vegetaleAlimenti ricchi di vitamina CAlimenti ricchi di fibreTanta acqua e tè e tisane non dolcificateSpezie bruciagrassiDIETA PER TRIGLICERIDI ALTI: CIBI DA EVITARE:Zuccheri sempliciAlimenti raffinati in genereBevande gassate o zuccherateGrassi di origine animaleDIETA PER TRIGLICERIDI ALTI: COME CUOCERE GLI ALIMENTINon solo cosa si mangia ma anche come si cuociono gli alimenti può essere di fondamentale importanza per chi soffre di ipertrigliceridemia. Consigliato cucinare in maniera sana e leggera privilegiando la cottura al vapore, in pentola a pressione o ancora nella griglia o piastra evitando l’utilizzo di condimenti a caldo, quindi no a fritture e soffritti.Ridurre sensibilmente o eliminate l'alcool. L'alcool in tutte le sue forme (vini, liquori, birra) stimola in molti soggetti un'intensa produzione di trigliceridi da parte del fegato. In presenza di ipertrigliceridemia, pertanto, è necessario un controllo o meglio l'abolizione di questa sostanza. Poiché la risposta personale all'alcool è molto variabile, e consumi moderati di bevande alcoliche possono aumentare il livello del colesterolo HDL (il colesterolo 'buono') è bene effettuare il controllo dei trigliceridi dopo 2-3 settimane di dieta totalmente priva di alcool, senza modificare il resto della struttura della dieta stessa.Aumentare il consumo di pesce. I grassi del pesce sono caratterizzati da tre interessanti proprietà: sono efficaci nell'abbassare il tasso dei trigliceridi nel sangue, svolgono un'azione antitrombotica e sono inoltre dei buoni antiaritmici. Due o tre pasti settimanali di pesce (o almeno un apporto adeguato di acidi grassi omega-3 da alimenti integrati o arricchiti) dovrebbero entrare stabilmente nella nostra alimentazione.Fare attività fisica. Aumentare la propria attività fisica contribuisce in vari modi a normalizzare il tasso dei trigliceridi. Può aiutare a controllare il peso corporeo, un elemento, come si ricordava, di riconosciuta importanza da questo punto di vista, ed aiuta inoltre i muscoli a 'bruciare' meglio i trigliceridi stessi per produrre l'energia necessaria per il movimento. L'attività fisica, infatti, aumenta l'attività degli enzimi che digeriscono i trigliceridi (soprattutto la Lipoprotein-Lipasi, o LPL). Praticare un'adeguata attività fisica, tra l'altro, è un elemento essenziale di ogni ricetta per il benessere e la salute.