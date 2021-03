Salute e benessere Alimentazione

Dieta del riso rosso per dimagrire e contro colesterolo alto

La dieta del riso rosso è un regime alimentare che permette di dimagrire velocemente grazie alle proprietà ben note di questo alimento, da sempre presente sulle tavole italiane. Ma la dieta del riso funziona davvero? In che cosa consiste? Qual è lo schema da seguire, quali sono i menù da provare? E infine, ci sono delle controindicazioni? Prima di rispondere a tutte queste domande, è il caso di fare un passo indietro e descrivere le proprietà e i benefici del riso rosso. Il riso rosso integrale è una varietà poco conosciuta, ma molto nutriente, che deve il suo colore e le sue proprietà al fatto che mantiene il rivestimento che copre il chicco, il quale contiene una grande quantità di nutrienti e fibre. In questo articolo vi spieghiamo come potete seguire una dieta depurativa a base di riso rosso che vi permetterà di eliminare i chili in eccesso, ma soprattutto di ridurre colesterolo e trigliceridi senza soffrire la fame né facendo grandi sforzi.DIETA DEL RISO ROSSO: BENEFICI DEL RISO ROSSOInnanzitutto vi elenchiamo i benefici del riso rosso per la salute, dal momento che questo sarà l’ingrediente principale della dieta depurativa.È ricco di fibreRegola i livelli di zucchero nel sangueÈ antiossidanteContiene vitamina B6 e sali minerali come il ferro, il magnesio e lo zincoRiduce i livelli del colesterolo e dei trigliceridiVantaggi di questa dietaNon si tratta di una dieta da seguire in maniera continuata per più di tre giorni, ma di una pulizia puntuale dell’organismo che aiuta a compensare gli eccessi di tutti i giorni.Il riso rosso integrale è un alimento molto saziante, quindi non patirete la fame durante la dieta. È possibile che abbiate voglia di mangiare altre cose, ma questo non ha nulla a che vedere con l’appetito. Il corpo, e più precisamente lo stomaco, si sgonfia facilmente grazie a questa dieta, perché il processo digestivo viene facilitato molto. Con questa dieta perderete un po’ di peso, ma dovete continuare a fare attenzione all’alimentazione anche dopo la dieta, in modo da non riguadagnarlo immediatamente. Combatte la stitichezza senza che si debbano assumere integratori o lassativi grazie alle fibre del riso. Facilita l’eliminazione delle tossine attraverso le feci, l’urina, il sudore, ecc., e offre al corpo la possibilità di disfarsi delle sostanze che lo intossicano. Il corpo elimina anche l’eccesso di muco, migliorando malattie croniche come la sinusite. Potete notare sollievo o miglioramenti nelle malattie o nei dolori cronici.DIETA DEL RISO ROSSO, ESEMPIO MENU' GIORNALIERO:Dieta del riso ROSSO: menùColazione: crema di riso dolce (riso bollito in abbondante acqua e sbattuto), con un pizzico agavePranzo: riso rosso lessato in abbondante acqua, da assorbire quasi completamente (perché va consumata anche l'acqua di cottura del riso) + un filo di olio extravergine di oliva + una mela o un frutto a scelta ( no banana).Cena: zuppa di riso condita con verdure lessate separatamente.