Economia Bar

Modica, Bar Fucsia festeggia 30 anni Modica, Bar Fucsia festeggia 30 anni

“Fucsia”, lo storico e sempre green punto di ristoro alle porte di Modica, festeggia trent’anni di attività. Non pochi per una realtà cresciuta piano piano, conquistando la fiducia dei propri clienti e resistendo ai duri colpi della pandemia che ha piegato ogni settore economico. Niente festa con musica e brindisi, ma trent’anni sono un bel traguardo che meritano di essere celebrati. È per questo che la famiglia Spadaro, il prossimo 10 marzo, in occasione dell’attesissimo anniversario regalerà a tutti i clienti dei coupon (in collaborazione con Moak) i quali daranno diritto ad un caffè omaggio, da utilizzare entro il mese di marzo. Inoltre, dal 10 marzo e sino alle prime due settimane di aprile, sarà possibile acquistare un box contenente il kit per fare a casa il rinomato tiramisù del Fucsia: parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza.