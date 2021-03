Attualità Emergenza coronavirus

Covid Scicli, oggi tamponi a studenti e docenti in quarantena da 10 giorni FOTO

A Scicli sono in corso i tamponi molecolari per gli studenti e i docenti della scuola superiore già in quarantena da 10 giorni. Lo comunica il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, in un post pubblicato sul suo profilo facebook. “In corso stamane i tamponi molecolari, da parte dei sanitari dell’USCA, agli studenti e ai docenti della scuola superiore già posti in quarantena da dieci giorni.Sono stati già effettuati nei giorni scorsi i tamponi molecolari ai bambini e al personale in quarantena della scuola d’infanzia di Donnalucata. Ieri pomeriggio – scrive il sindaco Giannone - sono stati fatti i tamponi molecolari agli studenti pendolari in quarantena di Santa Croce Camerina.Lunedì 8, alla scadenza del decimo giorno di quarantena, così come previsto dalle misure di sicurezza, verranno effettuati i tamponi molecolari ai bambini e al personale della scuola dell’infanzia di Iungi. Si stanno applicando tutte le azioni di prevenzione necessarie per circoscrivere il contagio, con uno sforzo organizzativo imponente, per cui si ringraziano, ancora una volta, i sanitari, le scuole, la polizia municipale, i volontari. Senso di responsabilità e fiducia si impongono in questo momento a tutti noi. E ce la faremo”.