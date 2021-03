Sindaco Scicli: "chiude il centro vaccini e non sono stato informato"

Attualità Sanità

Il Sindaco di Scicli Enzo Giannone è venuto a conoscenza nelle ultime ore da fonti indirette che da oggi non sarebbe più in funzione il centro vaccini di Scicli, operante finora efficacemente presso l'Ospedale "Busacca", anche con il supporto dei volontari della Protezione civile organizzati dal Comune di Scicli. E che gli sciclitani aventi diritto in questa fase, si dovranno spostare a Modica o in altre città della Provincia per la somministrazione dei vaccini. Si spera vivamente che si tratti di notizia infondata, anche se si sa per certo che soggetti ultraottantenni, oltre a personale scolastico, sono stati già indirizzati presso i centri vaccini di Modica, Ragusa, Comiso e Vittoria.Se invece la notizia risponde a verità, cioè se a Scicli fosse stato chiuso il centro vaccini del "Busacca", previsto dal piano regionale dei vaccini, sarebbe un fatto grave, penalizzante dell’intera comunità cittadina. Tanto più se del fatto non fosse stato informato preventivamente il Sindaco, massima autorità sanitaria della città. Confidando nella Sua solita disponibilità, il Sindaco ha chiesto stamane formalmente al Direttore Generale dell’Asp di Ragusa, Arch. Angelo Aliquò, chiarimenti sul funzionamento del centro vaccinale di Scicli, aspettando una pronta risposta ad una domanda che in questo momento crea grande disagio, sconforto e anche malcontento tra tutta la popolazione di Scicli.