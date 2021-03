WhatsApp, truffa molto pericolosa: attenti a questo messaggio

Tecnologie Avviso

Una nuova truffa molto pericolosa circola su WhatsApp. Si tratta di un nuovo messaggio a cui non bisogna assolutamente rispondere. Ecco il testo del messaggio: “Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?” Se avete per caso ricevuto questo messaggio da parte di qualche vostro contatto telefonico vi conviene prestare attenzione a questo articolo. Negli ultimi giorni, a Civitavecchia, si sono registrati casi di truffa telefonica, proveniente proprio dal social più utilizzato al mondo. Se mai dovesse arrivare un messaggio così sul vostro telefono, non fate nulla che non sia una segnalazione alla Polizia Postale. Si tratta, infatti, del messaggio usato come cavallo di Troia dai pirati della rete per tentare di “bucare” i nostri profili Whatsapp e, di conseguenza, avere accesso a dati riservati. Il nuovo messaggio che circola su WhatsApp è un sms creato da alcuni hacker esperti della rete, per rubare i nostri profili Whatsapp ed appropriarsi dei dati sensibili.Molte le segnalazioni ricevute nella cittadina laziale, Alle porte di Roma, e le persone che coinvolte dall’accaduto hanno deciso di segnalare alle autorità il messaggio “incriminato”.