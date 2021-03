WhatsApp: attento se hai questa App sul cellulare ti spiano

Tecnologie Social e tecnologia

Una nuova app consente in modo gratuito e legale di controllare e tracciare i movimenti degli utenti di WhatsApp dentro le chat. Attento se hai questa App sul cellulare ti spiano. Si tratta dell’App Whats Tracker.MA COME FUNZIONA L'APP CHE SPIA SU WHATSAPP?La nuova App permette di monitorare gli account che gli vengono indicati e, all’ingresso e all’uscita degli utenti di questi account, viene inviata una notifica sul cellulare su cui l’app è installata. Si tratta di un’App che al momento, è considerata legale, e può essere scaricata. WhatsApp ha fatto e sta facendo di tutto per far sì che gli utenti che utilizzano il sistema di messaggistica istantanea siano il più possibile al sicuro e tutelati da possibili infrazioni alla loro privacy.Il problema della sicurezza quando si utilizzano app di messaggistica istantanea è sempre all’ordine del giorno. Per questo motivo l’app si aggiorna in continuazione. Ma ora Whats Tracker potrebbe creare più di qualche problema agli utenti.