Politica Comune di Pozzallo

Pozzallo, primo stralcio progettazione per messa in sicurezza del porto Pozzallo, primo stralcio progettazione per messa in sicurezza del porto

Progettazione propedeutica per la realizzazione del primo stralcio funzionale per la messa in sicurezza del porto, l’on. Ragusa a confronto con il sindaco di Pozzallo: “studi pronti tra un paio di settimane”. L’on. Orazio Ragusa ha incontrato il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, presente l’assessore comunale Uccio Agosta, per fare il punto sull’iter della progettazione propedeutica per la realizzazione del primo stralcio funzionale per la messa in sicurezza del porto. L’assessorato regionale delle Infrastrutture ha messo a disposizione la somma di 1 milione 171mila euro per l’elaborazione progettuale in questione. “Abbiamo avuto modo di appurare – chiarisce l’on. Ragusa – come tra un paio di settimane gli studi saranno pronti e questo consentirà di definire quale dovrà essere la spesa complessiva necessaria per la messa in sicurezza del porto, intervento per il quale, oltre ad alcuni fondi già a disposizione, si potrebbe programmare l’utilizzo delle risorse economiche che saranno destinate al territorio con il Recovery fund. Il progetto di cui stiamo parlando sarà poi trasmesso a Palermo e a Roma, presso gli uffici competenti, affinché l’iter possa ricevere l’autorizzazione definitiva.Questo significa che, se tutto va bene, il definitivo potrà essere pronto nel giro di un paio di mesi. Non ci sono dubbi sul fatto che il porto di Pozzallo, assieme all’aeroporto di Comiso e ad altre infrastrutture strategiche per il nostro territorio, siano destinati a diventare centrali sul fronte della programmazione da attuare e funzionale all’azione di rilancio che si intende portate avanti per tutto il territorio della provincia di Ragusa anche grazie ai fondi che arriveranno dal programma europeo”.