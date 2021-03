Attualità Asp Ragusa

Covid Ragusa, 305 positivi: morto un uomo di Vittoria Covid Ragusa, 305 positivi: morto un uomo di Vittoria

Sale ancora il numero dei positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa. In totale oggi, 1 marzo 2021, secondo il Bollettino dell’Asp di Ragusa, sono 305 i positivi di cui 284 in isolamento domiciliare, 16 ricoverati e 5 nella Rsa Covid di Ragusa. Sale anche il numero dei morti, con il decesso registrato nelle ultime 24 ore nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa si arriva a quota 201. Si tratta di un uomo di Vittoria di 82 anni. I guariti sono 7.783. I 16 ricoverati sono così distribuiti: 15 in ospedale a Ragusa di cui 11 nel reparto di Malattie Infettive (9 del Ragusano e 2 provenienti da fuori provincia), 4 in Rianimazione (2 del Ragusano e 2 proveniente da fuori provincia) e un ricovero in area grigia all’ospedale Guzzardi di Vittoria (una persona proveniente da fuori provincia). Ancora non sono stati diffusi i dati dei Comuni.