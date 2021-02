Attualità Coronavirus

Covid, 17 positivi a Scicli: casi in aumento

17 positivi al Covid 19 a Scicli. Lo comunica il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, in una nota stampa diffusa oggi da Palazzo Palle. Questo significa che in 24 ore sono stati registrati 7 nuovi positivi al coronavirus se ci si basa sui dati ufficiali forniti ieri, 24 febbraio, dall’Asp di Ragusa che ne dava 10 positivi. “Al Q. Cataudella di Scicli nuovi casi di studente e docente positivi. Si tratta di uno studente frequentante il plesso dell’Istituto Tecnico Economico sito in via Primula e di una docente, residente in altra città, titolare presso l’Istituto Tecnico Agrario. Il contagio risale a qualche giorno fa, in quanto dal 24 al 27 febbraio l’Istituto svolge solo attività didattica a distanza, dopo che era stato registrato un altro caso di positività e che era stata ravvisata una situazione di rischio per tutto il contesto scolastico.L’Asp è stata prontamente informata per l’adozione dei provvedimenti conseguenti, a partire dallo screening per gli studenti e il personale scolastico che si effettuerà presso il “drive in” del Centro Comunale della Protezione Civile Comunale di contrada Zagarone a Scicli, nei giorni di venerdì 26 e sabato 27 febbraio, dalle ore 15:00 alle ore 19:00”. Il sindaco di Scicli comunica che al momento a Scicli ci sono 17 casi di Covid 19 con una crescita rilevante in pochi giorni.