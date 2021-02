Sicilia Coronvirus

Covid Sicilia, 542 nuovi positivi e 21 morti: mappa contagi

Aumentano i positivi al Covid 19 in Sicilia. Secondo i dati del Ministero della salute di oggi 24 febbraio 2021 i nuovi contagiati al coronavirus nelle ultime 24 ore sono 542 mentre i morti sono 21. Preoccupa il dato di oggi poiché si registrano quasi cento casi in più rispetto a ieri. L'aumento è probabilmente dovuto anche ai nuovi focolai che si sono registrati nell'Isola. E’ il caso di San Cipirello e San Giuseppe Jato, due paesi in provincia di Palermo, che da domani diventano zona rossa dopo un’ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Ma vediamo i dati dei nuovi positivi nelle Province siciliane:237 Palermo102 Catania58 Caltanissetta54 Siracusa40 Messina22 Agrigento17 Enna9 Trapani3 Ragusa