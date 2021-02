Economia Avviso

Pozzallo, come fare domanda per buono spesa

Il Comune di Pozzallo annuncia la riapertura dei termini di presentazione della domanda dei buoni spesa si solidarietà alimentare. Si comunica ai cittadini duramente colpiti dall’emergenza sanitaria da covid-19, che sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari, prodotti per la prima infanzia e farmaci. Il relativo avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune.pozzallo.rg.it mercoledì 24 febbraio, unitamente all’istanza ed all’ulteriore documentazione ad essa allegata. La domanda deve essere inoltrata all’Ufficio dei Servizi Sociali tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: fondosolidale@comune-pozzallo-rg.it dal 25 febbraio fino e non oltre l’11 marzo 2021. I cittadini potranno accertarsi dell’avvenuto arrivo dell’istanza chiamando, il giorno successivo la presentazione della stessa , il seguente numero telefonico: 0932 1839310.Si precisa inoltre che i cittadini che hanno ottenuto il beneficio con precedente avviso pubblicato dal 16 gennaio al 1 febbraio 2021 non possono presentare istanza. Per qualsiasi dubbio e /o informazioni sulla compilazione dell’istanza è possibile chiamare, dalle ore 9,00 alle ore 11,00, i seguenti numeri: 0932 1839313 - 0932 1839310