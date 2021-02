Centro vaccinale ospedale Ragusa: eccellenza sanitaria

Attualità Asp Ragusa

Sono pervenuti molti messaggi, soprattutto nella pagina Facebook dell’Asp di Ragusa, per ringraziare il personale e l’efficienza organizzativa del centro vaccinale dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. È arrivata al direttore generale, Angelo Aliquò, una breve, ma significativa, lettera di ringraziamento da parte dello Studio Legale Barone a firma dell’avv. Gaetano Barone di Ragusa che riportiamo di seguito:Alla Azienda Sanitaria Prov.le di RagusaEgr. Direttore,stamani, a seguito di pronta convocazione, richiesta one-line tramite il servizio postale, mia moglie ed io, over80, abbiamo ricevuto la prima dose del vaccino anti covid.Sentiamo il dovere di esprimere il più vivo apprezzamento per l'ottima organizzazione, che ha consentito, a tutti gli interessati presenti, una assistenza puntuale, qualificata e cortese.Sarebbe opportuno tentare di far conoscere all'Italia intera, tramite i mezzi di comunicazione di massa, l'esistenza di una eccellenza sanitaria pubblica.Distintamente.Gaetano Barone