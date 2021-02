Coppa America, Luna Rossa da sogno: Palermo in festa

Sicilia Sport

"Per Luna Rossa un vero trionfo in Prada Cup che parla anche palermitano con Francesco Bruni e Agostino Randazzo con cui mi sono sentito spesso in questi giorni seguendo questa splendida impresa. Buon vento e buona onda verso l'America's Cup". Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando con un messaggio via Twitter ha celebrato la vittoria per 7-1 di Luna Rossa su Ineos Team Uk che ha permesso alla barca del Circolo della Vela Sicilia, di aggiudicarsi la Prada Cup e la possibilità di essere lo sfidante del Team New Zealand per la 36esima America's Cup che inizierà il 6 marzo ad Auckland. Nelle parole del sindaco il riferimento al cuore palermitano che pulsa nel corpo di Luna Rossa: "Checco" Bruni è il timoniere palermitano che è cresciuto al Circolo Lauria e che oggi è il direttore sportivo del Circolo Velico di Sferracavallo; Agostino Randazzo, che assiste alle regate ad Auckland, è il presidente del Circolo della Vela Sicilia che è il sodalizio per cui regata Luna Rossa e il circolo che ha scritto le regole della sfida insieme a Team New Zealand in qualità di Challenger of Record, vale a dire circolo che per primo ha sfidato i detentori della Coppa America.Per i tre circoli palermitani è stata una notte di veglia con i televisori accesi sul campo di regata. Poi dopo la seconda sfida che ha certificato la vittoria per 7-1 nonostante il brivido di una penalizzazione per partenza anticipata, è esplosa la gioia. "Luna Rossa non è mai stata così bella - scrive Gabriele Bruni, fratello del timoniere di Luna Rossa su Facebook ed esperto velista - domina sull'acqua e applica una tattica di regata perfetta. L'unica cosa che conta è che abbiamo vinto e siamo in finale con i neozelandesi. La mamma balla e canta! Sarà una bella domenica in casa Bruni e in tutta Italia! E non cambiate le mutande, conservatele e poi le rimetterete! (cita un gesto scaramantico, ndr)". "Per noi palermitani - dice il presidente del Circolo della Vela Sicilia Agostino Randazzo - è una grandissima soddisfazione il fatto che Luna Rossa, la barca degli italiani, ha radici solide a Palermo". E anche gli altri sport di solito più celebrati rendono omaggio a Luna Rossa: l'attaccante della squadra di calcio del Palermo Andrea Saraniti ha promesso una maglia rosanero con tanto di scritta "Bruni" e "Luna Rossa" sulle spalle per ringraziare il timoniere che in diretta mondiale durante le regate ha urlato "Forza Palermo".