Vittoria, ecco il primo over 80 in Sicilia

Al via oggi in Sicilia il vaccino per gli over 80. A Vittoria il primo vaccinato è Orazio Buonafe di 100 anni. Lo ha scritto in un post pubblicato sul suo profilo facebook il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. "100 anni e non sentirli. È Orazio Buonafede il più anziano siciliano che ha dato avvio oggi alla campagna over 80. Classe 1921, vaccinato al Guzzardi di Vittoria. Abbiamo già oltre 130mila anziani in agenda, - scrive Musumeci - ma abbiamo bisogno di vaccini per poter completare rapidamente i più esposti e fragili. Confido molto nell’impegno assicurato dal governo Draghi e dagli sforzi che si faranno in Europa. Noi siamo pronti e organizzati".