Vulcano Stromboli, nuova ordinanza Ingv

Il vulcano di Stromboli, il piu' attivo delle Eolie, potrà essere scalato fino a quota 400 metri d'altezza. La nuova ordinanza è stata emessa dal sindaco Marco Giorgianni che in video conferenza ha avuto il via libera da parte dei vulcanologi dell'Ingv e della Protezione civile. La scalata potrà avvenire sia da Stromboli che dal borgo di Ginostra, ma gli escursionisti dovranno sempre essere accompagnati dalle guide vulcanologiche. Giorgianni, tuttavia, raccomanda prima di ogni escursione di controllare i bollettini dell'Ingv e della Protezione civile per essere sempre informati in tempo reale di quelle che sono le condizioni del vulcano. Normalmente gli escursionisti possono salire fino alla cima del vulcano, a quota 920 metri, proprio a due passi dalle bocche esplosive.Ma di recente l'attività cosiddetta "Stromboliana" (lancio di lapilli incandescenti e fuoriuscita di lava) è stata anche intensa.