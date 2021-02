Attualità Biblioteca comunale

Vittoria, entra in biblioteca: iscriviti e cerca i libri Vittoria, entra in biblioteca: iscriviti e cerca i libri

Vittoria, entra in Biblioteca: iscriviti, cerca i libri, prenotali da casaLa Biblioteca comunale Angelo Alfieri di Vittoria mette a disposizione degli utenti alcuni servizi on line, quali l’iscrizione, la ricerca e la prenotazione dei libri o di una postazione per studiare o per consultare i volumi direttamente in Biblioteca. Per iscriversi, cercare un libro, prenotarlo o prenotare una postazione per studiare o per consultare volumi non ammessi al prestito bibliotecario, basta collegarsi al sito www.vittoriacultura.eu e cliccare sul link https://www.vittoriacultura.eu/entra-in-biblioteca/Se i libri sono nella dotazione della Biblioteca Alfieri potranno essere prenotati (max tre per volta) e si avranno tre giorni di tempo per ritirarli. Trascorso tale periodo, i volumi ritorneranno a disposizione di tutti gli utenti.Se i libri richiesti dovessero essere già in prestito, l’utente verrà avvisato e messo in lista d’attesa, fino al rientro dei volumi. “Crediamo che, tale importante servizio per tutti i cittadini di Vittoria, possa rappresentare un gradevole invito alla lettura, fruendo nel contempo dell’unica possibilità finora esistente a Vittoria di poter fruire dei libri contenuti nella biblioteca, recentemente arricchita di alcune centinaia di nuovi volumi acquistati su decisione della commissione straordinaria. Augurando ai cittadini di Vittoria che, presto, possano aprire nuove librerie in città,- ha concluso il Commissario Filippo Dispenza.