Attualità Ospedale Maria Paternò Arezzo

Vaccino Astrazeneca per i carabinieri di Ragusa Vaccino Astrazeneca per i carabinieri di Ragusa

Ha preso il via stamattina all’Ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa la campagna vaccinale per i Carabinieri del Comando Provinciale, inseriti tra le categorie con priorità. Grazie alla preziosa ed efficiente organizzazione logistica dell’Azienda Sanitaria Provinciale, diretta dal Dott. Aliquò, si è potuto gestire e programmare la più rapida ed idonea copertura vaccinale per tutte le Forze dell’Ordine della Provincia, anche prevedendo un opportuno decentramento di somministrazioni per non sguarnire il territorio dei Carabinieri, ripetendo esperienze da inizi pandemia di test antigenici e tamponi rapidi, effettuati nei principali presidi di Ragusa, Modica e Vittoria.VACCINO ASTRAZENECA A RAGUSAE’ stato somministrato il vaccino AstraZeneca, di cui sono arrivate in provincia le prime dosi. Il primo ad essere stato sottoposto al vaccino, per simboleggiare la convinta e massiccia adesione di tutti i militari, è stato il Comandante Provinciale, Col. Gabriele Gainelli. La campagna proseguirà anche nei giorni seguenti per consentire a tutti i Carabinieri della Provincia di essere vaccinati.