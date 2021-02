Covid Ragusa: 249 positivi e 24 ricoverati

Attualità Covid Provincia di Ragusa

Scendono a 249 i positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa. Lo annuncia il bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi, 16 febbraio 2021. Ecco i dati diffusi oggi dei positivi al coronavirus: 249 positivi di cui 218 in isolamento domiciliare, 24 ricoverati in ospedale e 7 nella RSA Covid di Ragusa. I guariti sono 7.601 mentre i morti sono 197.