Neve in Sicilia, strade ghiacciate e scuole chiuse: ecco dove

La neve è arrivata in Sicilia anche a bassa quota. L'ondata di gelo di Burian arrivata in Italia non ha risparmiato la Sicilia. A causa del repentino abbassamento delle temperature la neve è caduta abbondantemente pure a bassa quota in provincia di Palermo. La cintura dei monti del capoluogo - da Pizzo Manolfo a Monte Cuccio - è imbiancata. Nelle autostrade e nelle statali sono al lavoro i mezzi dell'Anas per liberare il fondo stradale. Anche alcuni comuni stanno inviando i mezzi spargisale nelle strade di competenza. La neve è caduta sulla autostrada Palermo-Catania, all'altezza degli svincoli per le Madonie, sulla scorrimento veloce Palermo-Agrigento, nella zona di Lercara Friddi, e sulla statale Palermo-Sciacca all'altezza di Giacalone. Neve anche sulla statale 120 e sulle provinciali delle Madonie. Anche in altre province, come quella di Agrigento, analoghi scenari e disagi: qui è scattata un’attenta ricognizione delle strade provinciali del comprensorio collinare e montano da parte del personale stradale del Libero consorzio comunale di Agrigento per assicurare la transitabilità dei mezzi in sicurezza.Anche nelle ore notturne infatti ha nevicato ed è stato necessario intervenire con i mezzi spargisale in più punti dei tracciati per evitare la formazione di ghiaccio. A Cammarata, in provincia di Agrigento, il sindaco Giuseppe Mangiapane ha emesso un'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado vista la presenza di ghiaccio per le strade. Stessa cosa ha fatto nell'Ennese il sindaco di Troina, Fabio Venezia. Ancora isolate le Eolie. E anche nell'arcipelago, a causa delle basse temperature nelle zone sommitali, è arrivata la neve. Da ieri pomeriggio non sono collegate con la terraferma Lipari, Salina e Vulcano e da due giorni tutte le altre isole, compresa la frazione di Ginostra a Stromboli. Continuano a soffiare raffiche di vento proveniente da nord che hanno raggiunto i 40 chilometri orari.