Sicilia

E' morta Giorgia Ortisi, figlia ex sindaco di Floridia E' morta Giorgia Ortisi, figlia ex sindaco di Floridia

E’ morta oggi a soli 40 anni Giorgia Ortisi, figlia dell’ex sindaco di Floridia e parlamentare all’Ars Egidio. La giovane donna ha lottato contro un male incurabile. In queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio pubblicati sui social non appena è stata resa nota la notizia del decesso della donna. “Sono profondamente addolorato per la prematura morte di Giorgia Ortisi. Al caro Egidio e alla famiglia - scrive Nello - le mie più sincere condoglianze. Un forte abbraccio“. “Oggi è un giorno triste per tutta la comunità perché è volata in cielo Giorgia Ortisi, grande donna e nostra carissima cliente. Ci stringiamo al dolore dei suoi cari, con la speranza che da lassù possa dare loro la forza di andare avanti. Ciao Giorgia, non ti dimenticheremo mai“.I funerali della 40enne si terranno domani mattina a Solarino.