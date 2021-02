Sicilia in zona gialla: indice Rt 0,66%: piÃ¹ basso in Italia

Sicilia

Covid è ufficiale, la Sicilia tornerà in zona gialla allo scadere dell'attuale ordinanza che prevede sia in arancione. Altre tre regioni - Abruzzo, Liguria, Toscana - e la provincia di Trento, passano in zona arancione. Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà nelle prossime ore le ordinanze, valide a partire da domenica. In arancione restano anche l'Umbria e la provincia di Bolzano anche se per entrambe i governatori hanno disposto misure ancora più restrittive.La Sicilia è la regione italiana con il più basso indice Rt: 0,66% a fronte di una media nazionale dello 0,95%. Sulla base di questo dato l'isola dovrebbe cambiare classificazione e diventare zona gialla.L'indice Rt in sette regioni italiane supera l'1%, mentre sono 5 le regioni con l'Rt a 1,2 con Bolzano a 1,25. La decisione della Sicilia in zona giallaIl risultato raggiunto nell'isola è legato anche alla scelta del presidente della Regione Musumeci di sollecitare al governo nazionale il 23 gennaio scorso la zona rossa per la Sicilia quando i dati non imponevano questa classificazione. Il bollettino Covid del Ministero della salute di oggi 12 febbraio 2021 in Sicilia annuncia 491 nuovi positivi. La regione è dodicesima nel numero di nuovi contagi. Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.804. Il totale degli attualmente positivi è 35.307, con una diminuzione di 1.348 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.818. Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 1.224; 12 in meno rispetto a ieri, aumentano in terapia intensiva che sono 169, quattro in più.I dati dei positivi al Covid nelle varie province sicilianeLa distribuzione nelle province vede Palermo con 150 casi, Catania 106, Messina 89, Trapani 29, Siracusa 47, Ragusa 14, Caltanissetta 15, Agrigento 35, Enna 6.