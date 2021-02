Scicli, scuole chiuse per due giorni ma non tutte

Attualità

Il Comune di Scicli ha disposto la chiusura degli edifici scolastici nei giorni 15 e 16 febbraio, per interventi di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e sanificazione. La chiusura riguarderà le scuole dell’infanzia, primarie e medie. Le scuola superiori, di competenza della provincia, sono state appena riaperte, sono già sanificate e resteranno per tale ragione aperte in quei giorni.