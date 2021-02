Covid Ragusa, bollettino Asp: 270 positivi e un morto

Attualità

Un decesso nelle ultime 24 ore per Covid in provincia di Ragusa. Si tratta di un 99enne di Vittoria che era ricoverato nell’area grigia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Il numero dei deceduti per coronavirus dall’inizio della pandemia Covid nel ragusano sale così a 197. I guariti sono7.291. Ma vediamo nel dettaglio i positivi nel Ragusano nel bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 10 febbraio. Ecco i dati diffusi oggi dei positivi nei vari Comuni della provincia di Ragusa: 270 positivi di cui 250 in isolamento domiciliare, 13 ricoverati in ospedale e 7 nella RSA Covid di Ragusa. Ecco i dati Comune per Comune:6 (-2) Acate7 (+1 Chiaramonte Gulfi24 (-2) Comiso0 Giarratana7 (+2) Ispica40 (-10) Modica1 Monterosso Almo5 (+1) Pozzallo63 (-2) Ragusa1 (-4) Santa Croce Camerina8 Scicli83 (+1) VittoriaTra i 250 positivi in isolamento domiciliare ci sono 5 contagiati provenienti da fuori provincia. I 13 ricoverati tra Ragusa e Vittoria sono così distribuiti: 11 al Giovanni Paolo II di cui 6 in malattie infettive e 5 in terapia intensiva e 2 al Guzzardi in area Covid. Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test Covid: 92.332 tamponi molecolari, 22.252 test sierologici, 171.725 test rapidi per un totale di 286.309.