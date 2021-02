Sicilia

Ministero della Salute: 836 positivi in Sicilia

I positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia sono 836. Lo annuncia il bollettino del Ministero della salute di oggi 6 febbraio 2021. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 23 e il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale così a 3.657. I positivi ricoverati in terapia intensiva sono in tutto 177 in calo rispetto a ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono 1.101 e quindi al momento i siciliani positivi al covid sono 39.266 (dei quali 37.861 in isolamento domiciliare). I tamponi processati sono stati 25.710.Ecco i dati dei positivi nelle province siciliane:244 Catania254 Palermo110 Messina60 Trapani64 Siracusa9 Ragusa60 Caltanissetta27 Agrigento8 Enna