Modica, scontro tra moto: 15enne in Rianimazione

E’ stato operato d’urgenza nel reparto di chirurgia dell’ospedale Maggiore di Modica, il 15enne A.R., trasportato oggi pomeriggio dall’ambulanza del 118 al Pronto Soccorso dopo una caduta avvenuta in viale Manzoni. Il 15enne per cause in corso di accertamento mentre si trovava alla guida della sua moto ha urtato un’altra moto finendo rovinosamente a terra. Il ragazzo subito dopo l’arrivo nel nosocomio modicano è stato sottoposto a vari esami diagnostici e dopo operato d’urgenza per lesioni alla milza. Adesso si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione. L’altro ragazzo nella caduta ha riportato lievi lesioni.