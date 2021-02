Cronaca

Incidente Modica: ferito un ragazzo Incidente Modica: ferito un ragazzo

Incidente stradale oggi pomeriggio intorno alle ore 17 in via Manzoni a Modica. Secondo le prime informazioni a scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, sono stati due ragazzi con la moto. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato uno dei due ragazzi, A.R. di 15 anni al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Il ragazzo ha riportasto un trauma toracico.