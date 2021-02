Senatore Pisani alla Capitaneria di Porto a Pozzallo

Attualità

Il Senatore del M5S, Segretario d’aula a Palazzo Madama, ha incontrato i vertici della Capitaneria di Porto di Pozzallo. Ad accogliere il Senatore Pisani, rappresentante del territorio ibleo, il comandante Donato Zito, che ha illustrato la situazione del porto e della costa della Sicilia sud orientale. Pisani ha dichiarato: “Devo constatare con piacere che negli ultimi anni si è avuta una crescita del 30% del traffico commerciale al Porto di Pozzallo e da quanto riferitomi, nel prossimo futuro si prevede anche l'arrivo delle navi da crociera con il completamento di una adeguata banchina e la complessiva messa in sicurezza del porto dal processo di insabbiamento di un'area dello stesso. Interventi necessari a valorizzare l'enorme potenziale del Porto di Pozzallo che funge da volano all'intera economia iblea.In particolare mi preme sottolineare il ruolo nevralgico della struttura portuale nei traffici commerciali con Malta, che in questo momento di difficoltà nel flusso di passeggeri dovuto alla crisi da Covid 19, rappresenta un elemento importante di sostegno all'economia siciliana e alle sue imprese". Il Senatore ha concluso: "Ho avuto modo di apprezzare il grande lavoro svolto dalla Capitaneria di Pozzallo e dagli operatori che ogni giorno con encomiabile senso del dovere, svolgono mansioni anche pericolose: dai flussi migratori, al controllo dei traffici marittimi, il ruolo della Guardia Costiera è fondamentale a garantire il corretto svolgimento delle attività marittime. A loro la politica deve dare tutto il sostegno necessario in termini di mezzi e risorse, puntando anche allo sviluppo sostenibile dell’infrastruttura portuale di Pozzallo".