Furbetti del vaccino su La7: anche il capo del Genio Civile di Ragusa VIDEO

La storia degli imbucati del vaccino anticovid in Provincia di Ragusa continua. Tra loro anche medici in pensione e un alto funzionario della Regione con moglie e figlia che lo rivendicano. Ecco l'inchiesta (guarda il VIDEO) di Alessio Lasta, inviato della trasmissione Piazzapulita su La7 condotta da Corrado Formigli. La settimana scorsa vi avevamo raccontato quello che era successo a Scicli, nel Ragusano, il 6 gennaio. Si sono vaccinati ex sindaci, il marito avvocato e la figlia della direttrice risorse umane dell’ASP di Ragusa, mentre a Comiso una giornalista e il figlio 26enne di un medico.Tra i vaccinati anche medici in pensione. Questa categoria però, il 6 gennaio, non rientrava nelle indicazioni della Regione e del Ministero per la campagna vaccinale. Tuttavia dopo il polverone sollevato dall’inchiesta sugli imbucati del vaccino e le polemiche sui medici pensionati che si sono fatti vaccinare, la Regione Sicilia deve essere corsa ai ripari. Da alcuni giorni, sul suo sito internet, può fare domanda anche il personale medico in quiescenza. Tra i vaccinati, infine, anche un alto funzionario della Regione e capo del genio civile di Ragusa. "Non le è venuto lo scrupolo di togliere dosi a chi ne avrebbe avuto bisogno?", gli ha chiesto Alessio Lasta. Risposta: “No, assolutamente no. Io non ce l’ho questo scrupolo. Deve distinguere tra etica e morale. E moralmente non mi sento in colpa”.Anche la figlia ammette: “Sono stata vaccinata dichiarando di non essere personale sanitario”. (Fonte La7)