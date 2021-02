Spiaggia di Sampieri, bandiera verde per bambini

Attualità

La spiaggia di Sampieri bandiera verde per i bambini. La prima scelta nel 2021 dai Pediatri italiani. La spiaggia di Sampieri, in territorio di Scicli, è la prima spiaggia Bandiera Verde del 2021 per i bambini in Italia, stando al giudizio dei pediatri italiani. Dopo un anno difficile, scandito da restrizioni e rinunce dettate dalla pandemia, l'Italia dei bimbi può rinascere da una bandiera verde: quella delle spiagge 'amiche' dei bagnanti in miniatura, selezionate direttamente dai loro medici di riferimento, i pediatri. La prima del 2021 è per la spiaggia di Sampieri a Scicli, una vecchia conoscenza per gli amanti del commissario Montalbano. Le immagini del mare azzurro e della sua sabbia fine che scorrono nella fiction a lui dedicata, l'hanno resa iconica.Oggi la spiaggia di Sampieri viene promossa anche come piccolo paradiso a misura di bambini. A darne notizia il sindaco di Scicli, Enzo Giannone e l’assessore al benessere di comunità, Caterina Riccotti. A candidare Sampieri era stata la Pro Loco di Scicli.