Emergenza Cimiteri a Palermo, l'ordinanza di Orlando

Emergenza Cimiteri a Palermo. Dovrebbero essere circa un migliaio i loculi a disposizione dell'amministrazione comunale di Palermo. L'accordo in via di definizione con l’ente Santo Spirito dovrebbe consentire nei prossimi sei mesi di utilizzare 1.000 loculi nel cimitero di Sant'Orsola alleggerendo così la drammatica situazione ai Rotoli dove centinaia di bare attendono la sepoltura. Il sindaco Leoluca Orlando sta provando a dare un'accelerata alla soluzione del problema. “Ho disposto un'ordinanza che accolga la disponibilità fornita dall'ente Santo Spirito che consentirà l'utilizzo di numerosi loculi nel cimitero di Sant'Orsola ed un’ordinanza che riduce da 30 a 25 anni i tempi di decadenza delle concessioni cimiteriali.Al tempo stesso utilizzando la circolare del Ministero della Salute dell’ 11 gennaio - continua il sindaco Leoluca Orlando - di quest'anno stiamo procedendo a tutte le altre operazioni e tra queste ho sollecitato il collaudo delle opere già realizzate per la messa in sicurezza del Monte Pellegrino” Ogni sepoltura al Sant'Orsola dovrebbe costare €1.800 di cui 1.000 saranno a carico dell'amministrazione comunale. Questi soldi dovrebbero essere recuperati dal fondo di riserva ed il comune sta provando anche a dare un'accelerata per i campi di inumazione sotto Monte Pellegrino e continua a garantire il pagamento delle spese a chi sceglie la cremazione anche fuori città. In questi giorni infine i tecnici di Palazzo delle Aquile stanno valutando alcuni terreni in cui il comune vorrebbe realizzare dei depositi temporanei, luoghi in cui sistemare in modo dignitoso le bare in attesa di sepoltura evitando così lo scempio che chiunque transita i Rotoli può guardare con giustificato disgusto