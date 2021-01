DAT Volidisicilia, continuitÃ  territoriale prorogata fino a giugno 2022

Sicilia

DAT Volidisicilia, continuità territoriale prorogata fino a giugno 2022 DAT Volidisicilia, continuità territoriale prorogata fino a giugno 2022

Dat Volidisicilia continuerà a garantire fino al mese di giugno 2022 la continuità territoriale con Pantelleria e Lampedusa. La convenzione per l'esercizio dei collegamenti aerei onerati sulle due Isole minori in scadenza il prossimo 30 giugno su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della Regione Siciliana e dell’Enac è stata prorogata di un anno. La compagnia aerea continuerà a operare i collegamenti con le due Isole minori siciliane. Verranno quindi prorogati fino alla data del 30 giugno 2022 i seguenti servizi: - Pantelleria - Trapani- Pantelleria - Palermo- Pantelleria - Catania - Lampedusa - Palermo - Lampedusa - Catania e viceversa per le seguenti tratteA darne notizia l'ingegnere Luigi Vallero direttore generale della Dat Volidisicilia; “siamo estremamente orgogliosi di questa decisione da parte delle autorità, che conferma il gradimento dell’elevato standard di servizio erogato alla collettività isolana da Dat Volidisicilia nei primi due anni e mezzo di operazioni. Sii tratta di un riconoscimento importante che premia il nostro impegno quotidiano tangibile nei dati di puntualità e regolarità operativa che hanno raggiunto nel corso dell'ultimo anno valori di eccellenza. Il nostro investimento - continua Vallero - in Sicilia continua a essere molto importante perché l'operazione coinvolge fino a 4 aeromobili simultaneamente che operano più di 6.000 voli all'anno. La nostra volontà e di ripartire a pieno regime quanto prima e come sempre con la dovuta sicurezza guardando i prossimi mesi con un rinnovato ottimismo.Nei primi riscontri la stagione estiva si presenta in modo positivo e l'auspicio è che sia in netta controtendenza rispetto al periodo invernale che stiamo affrontando.Dat oggi è uno dei principali vettori aerei europei che utilizzano gli aeromobili della famiglia ATR ed opera con voli di linea e charter in diverse nazioni europee in particolare Danimarca, Norvegia e Germania. Opera in Italia con il marchio Volidisicilia dal primo luglio 2018 come assegnataria fino al giugno 2022 dei collegamenti in oneri di servizio pubblico tra la Sicilia e le isole minori, Lampedusa e Pantelleria