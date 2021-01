WhatsApp messaggi, come recuperare messaggi cancellati

Tecnologie

Whatsapp: come recuperare i messaggi whatsapp cancellati, un trucco gratuitoWhatsapp è l’App di messaggistica più usata al mondo. E’ da sempre un modo semplice per mandare messaggi, foto o video. Spesso però per alleggerire la memoria dei telefonini si cancellano messaggi e non solo.Ma come si fa a recuperare i messaggi whatsapp cancellati su whatsapp?Tutti i messaggi whatsapp eliminati di proposito da whatsapp possono essere recuperati con un trucco gratuito. Whatsapp: arriva il metodo di terze parti per recuperare i messaggi eliminati. Grazie alle continue ricerche degli utenti sul web è stata scoperta ufficialmente una nuova applicazione che va ad integrare whatsapp. Questa, che prende il nome di Unseen, è in grado di recuperare i messaggi eliminati di proposito all’interno di una chat. Partendo dal presupposto che si tratta di un’applicazione totalmente gratuita, gli utenti non avranno problemi neanche riguardo alla sua legalità. L’applicazione in questione funziona con la registrazione continua delle notifiche, le quali possono dunque consentire al pubblico di risalire al contenuto eliminato.L’utilizzo risulta molto intuitivo e dai primi feedback sembrerebbe essere pienamente funzionante. Otterremo dati ulteriori in merito alla questione durante le prossime settimaneCome recuperare messaggi whatsapp cancellati per sbaglioHai cancellato per errore alcuni messaggi di whatsapp ai quali tenevi molto e sei disperato perché non sai come riuscire a recuperarli? Non temere, non è ancora detta l’ultima parola. Una breve guida intuitiva e facile da mettere in pratica per scoprire alcuni trucchi che semplificano la nostra vita su whatsapp. Analizzando i vari software disponibili in commercio, siamo arrivati alla conclusione che i migliori del 2021 sono i quattro sotto elencati. Vediamo uno e come procedere per recuperare i messaggi cancellati su whatsapp. Vediamo quindi passo per passo, come riavere i vostri messaggi!EaseUS Mobi Saver Si tratta di un’applicazione che permette non solo il recupero degli SMS, ma anche dei contatti, foto o qualsiasi altro dato dello smartphone. È particolarmente efficace anche per il recupero dei messaggi cancellati su whatsapp ed è importante sapere che, per questo ripristino, non necessità di root. Il download iniziale dell’app è completamente gratuito, anche se mette a disposizione una versione con più funzionalità a poco più di 6 euro. Premi quindi sul bottone in basso e scaricala per il tuo Huawei, Samsung Galaxy, Nokia o qualsiasi altro smartphone Android.Per recuperare i tuoi messaggi cancellati dovrai:Premere su Installa nella pagina di EaseUS Mobi SaverPremere Accetto, attendere il download e avviare l’app premendo sulla sua iconaDovrai Concedere i permessi di root solo se disponi di un dispositivo sbloccato, altrimenti selezionando SMS autorizzerai il software ad effettuare una scansioneAlla fine del procedimento otterrai una lista dei SMS recuperabiliSeleziona quindi quelli che vuoi ripristinare e premi su RecuperaEd eccoti effettuato il recupero dei tuoi messaggiWhatsapp, come probabilmente già saprai, include una funzione di backup che salva una copia dei messaggi whatsapp presenti sullo smartphone. Se sei abbastanza fortunato da avere un backup antecedente alla data in cui hai cancellato le conversazioni, puoi ripristinarle facilmente reinstallando la famosa app di messaggistica sul tuo smartphone e confermando la volontà di recuperare le chat dal backup, che verrà rilevato automaticamente dall’applicazione. Inoltre su whatsapp esiste anche una funzione che consente di cancellare un messaggio in maniera postuma all’invio. Tutto ciò a comportato grandi benefici per gli utenti, ma anche molti dubbi nel momento in cui tanti si sono ritrovati di fronte alla dicitura di messaggio cancellato. Proprio per questo in tanti erano alla ricerca di un sistema che permettesse di recuperare i messaggi eliminati, e a quanto pare questo sarebbe arrivato.Whatsapp gold: cos’è? La bufala di whatsapp Gold torna a circolare con una catena di Sant’Antonio che avvisa: attenzione al virus del video Martinelli. Ma è tutto falso. Whatsapp Gold è una delle bufale e dei virus più conosciuti del web, circola già dal 2016, ma ciò nonostante è in grado di tornare sempre a tormentare gli utenti della popolare app (che rischiano il furto di dati da parte del virus). Il messaggio arriva su whatsapp attraverso una catena di Sant’Antonio e inizia così: “Oggi la radio parlava di whatsapp Gold ed è vero. C’è un video che verrà rilasciato domani su whatsapp e si chiama Martinelli. Non aprirlo”.