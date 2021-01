Idee per creare l'angolo studi per i ragazzi

Curiosità

Idee per creare l’angolo studio per i ragazziPer arredare la zona dedicata allo studio dei ragazzi bisogna rispondere ad esigenze di spazio e di funzionalità. Per farlo è necessario creare un luogo che sia al tempo stesso confortevole e riservato, in cui poter organizzare tutto il materiale necessario allo studio. Partendo da un progetto ben studiato è possibile raggiungere tutti questi obiettivi e realizzare un ambiente soddisfacente dal punto di vista pratico ed estetico. Per iniziare guardatevi attorno ed individuate il punto della casa più adatto, studiate quali esigenze debba soddisfare la zona studio ed infine come arredarlo con stile.Scegliere il luogo giustoUno degli elementi fondamentali per la riuscita del progetto è individuare la zona giusta della casa da destinare alla scrivania. Studiare in un ambiente luminoso è più confortevole, per cui è meglio sfruttare uno spazio vicino alle finestre. Una buona luminosità aiuta la concentrazione e non affatica la vista. Un secondo aspetto da tenere in considerazione è la riservatezza. Per agevolare la concentrazione è meglio pensare ad uno luogo della casa che sia abbastanza silenzioso, lontano dalle distrazioni. Se queste caratteristiche non sono rispettate si rischia di impegnare risorse inutilmente. Un angolo studio rumoroso e dispersivo rende il lavoro difficile ed infruttuoso, alla lunga verrà abbandonato rimanendo inutilizzato.Arredare l’angolo studioL’ arredo più importante della zona studio è la scrivania, che dovrà essere abbastanza profonda da contenere libri e quaderni, tutta la cancelleria necessaria ed eventualmente il pc per la didattica on line. Per evitare distrazioni meglio posizionare la scrivania contro una parete. Se è vicino ad una finestra questa dovrebbe essere posta in modo che la fonte di luce illumini la zona di lavoro. È importante prevedere lo spazio per una lampada regolabile, da posizionare sul ripiano della scrivania oppure a terra. Se lo spazio è ridotto posizionate una buona soluzione è posizionare delle luci a led sotto una mensola o agganciarvi un semplice faretto regolabile.In base allo spazio a disposizione ed al vostro gusto personale scegliete la dimensione e la forma della scrivania. La classica struttura rettangolare è pratica e poco ingombrante, quella ricurve e sagomate risalta per il design accattivante. La presenza di cassetti e di ripiani è un’ottima soluzione per aumentare lo spazio contenitivo ed avere il necessario a portata di mano. In ogni caso verificate che sia della giusta altezza per vostro figlio, in questo modo assumerà una corretta postura della schiena.Completate la composizione abbinando una sedia comoda e confortevole. La scelta migliore è disporre di una sedia regolabile in altezza, ergonomica, girevole e dotata di rotelle, come quelle di Zucca Mobili che si abbina allo stile della scrivania.Se avete dello spazio aggiuntivo a disposizione una comoda libreria è l’ideale per riporre libri e strumenti di lavoro e per archiviare i documenti. Per ottenere una composizione esteticamente accattivante e leggera provate ad alternate gli scomparti a giorno a quelli chiusi. Se disponete di poco spazio sfruttate la parete in altezza, applicando una serie di serie di mensole di diversa lunghezza, oppure alternare degli scaffali.Infine un tocco di coloreL’angolo studio perfetto esprime la personalità di chi lo vive. Per aggiungere un tocco di stile potete appendete alla parete un pannello per tenere in bella vista i memo o un calendario gli impegni settimanali e le scadenze di studio. Se vi piace l’idea potete crearne uno “faidate”, un suggerimento per un accessorio originale è usare un pannello di sughero, una carta lavagna adesiva o una rete metallica da cantiere. Per ravvivare l’ambiente aggiungete una nota di colore. Se lo sfondo della parete e la scrivania sono di un colore chiaro o nei toni naturali del legno, scegliete la sedia e la lampada sulla scrivania dello stesso colore. Ora non vi resta che creare il vostro angolo studio perfetto.