Ragusa, sospesi 2 dirigenti Asp: furbetti del vaccino

Attualità

Furbetti del vaccino, sospesi due dirigenti Asp Ragusa. Il direttore generale dell'Asp di Ragusa Angelo Aliquò ha firmato i primi due provvedimenti di sospensione di 30 giorni

Ragusa - A nemmeno 24 ore dall'annuncio di Musumeci del pugno duro della Regione Siciliana nei confronti dei furbetti del vaccino anti Covid, arrivano i primi provvedimenti. Il direttore generale dell'Asp di Ragusa Angelo Aliquò ha firmato questo pomeriggio i primi due provvedimenti di sospensione di 30 giorni nei confronti dei furbetti del vaccino. Due dirigenti sanitari in servizio nel centro di vaccinazione di Scicli nel ragusano (il responsabile e la sua vice) sono stati sospesi per aver vaccinato persone che non rientravano nelle liste degli operatori sanitari. Dalle indagini interne e dalle prime relazioni del Nas si tratterebbe di alcuni familiari dei due dipendenti Asp. Le dosi sono state somministrate ad inizio gennaio alla moglie del responsabile, una dipendente comunale e al genero.Entrambi non ne avevano diritto. La vice responsabile avrebbe invece vaccinato gran parte della famiglia: marito, fratello, nipote di 25 anni e altri parenti.